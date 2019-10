Faenza, due nuovi laureati in Chimica dei Materiali. Mercoledì 16 ottobre la cerimonia

Il corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali si appresta a “sfornare” due nuovi laureati. La cerimonia di conferimento delle lauree triennali è programmata per mercoledì 16 ottobre, con inizio alle ore 11.30, presso la sede del Corso di Laurea faentino (via Granarolo 62), nella sala conferenze di Romagna Tech.

Interverranno l’Assessore all’istruzione del Comune di Faenza, Simona Sangiorgi, Omar Montanari del consiglio di amministrazione della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Angelo Vaccari in rappresentanza della Fondazione Toso Montanari, Giacomo Melandri, Consigliere della Camera di Commercio di Ravenna e il coordinatore della sede di Faenza del corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e i Materiali Daniele Nanni. Dopo il saluto delle autorità, prima delle lauree, è inoltre prevista l’assegnazione dei premi di studio ai migliori studenti del corso di laurea, designati nei giorni scorsi da un’apposita commissione. Seguirà una breve presentazione degli elaborati finali da parte dei laureandi e, in conclusione, la proclamazione dei laureati.

I due nuovi laureati sono: Marco Balzani, 28 anni, di Forlì, che presenterà una tesi dal titolo “Preparazione e caratterizzazione di espansi a base di PVC” in collaborazione con Vulcaflex SpA e Giacomo Mantellini, 27 anni, di Forlì, con la tesi “Isolamento ed identificazione di impurità presenti in un lotto di Direct Red 239 “in collaborazione con Cromatos Srl.