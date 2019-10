I creatori di contenuti musicali creativi siano pagati meglio: fanno la fortuna dei “giganti digitali”

Apprendiamo con grande piacere che il “Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore”, recentemente varato dallo scorso Governo e che meriterebbe la presenza di un rappresentante del mondo indipendente, sta arrivando a formulare le proposte per le nuove tariffe relative alla copia privata, dovute dai device mobile (smartphone, tablet, etc.) ai creatori di contenuti creativi (musica, cinema, etc.).

Tali quote che periodicamente vengono riviste a seconda delle mutate condizioni di mercato, pare saranno finalmente allineate a paesi come la Germania e la Francia, portando così un più equo compenso ai creatori di contenuti musicali, che grazie alla loro attività contribuiscono, insieme agli altri realizzatori di contenuti come l’editoria, il cinema e altri settori, al fatturato di tale mercato a fronte di riconoscimenti ancora poco rilevanti.

Auspichiamo perciò con grande favore tale aggiornamento, ripagando così gli autori, gli editori, gli artisti e i musicisti, i produttori e i videomaker, soprattutto quelli più giovani ed emergenti, di quanto effettivamente meritano per gli sforzi creativi e di comunicazione che producono.

A tale proposito è visto con grande favore l’inserimento della web tax per i giganti digitali che operano nel nostro paese, sempre anche grazie ai contenuti musicali, e una politica governativa ed europea che affronti il “value gap” con le piattaforme multinazionali monopoliste della diffusione della musica.

La Musica, così come il Cinema, rappresenta la Cultura del nostro Paese, riconosciuta e considerata in tutto il Mondo, fa parte della nostra storia e sarà soprattutto protagonista del nostro futuro: infatti, tanti giovani cercano oggi di far emergere la loro creatività culturale e musicale e per questo necessitano ogni giorno di un sostegno, anche attraverso un aiuto concreto da parte dei produttori di device mobile, che non potranno avere alcuna diminuzione di fatturato, fornendo un equo compenso a chi fornisce loro contenuti.

Anzi, tali incentivi creeranno, in un circuito virtuoso, un ancora maggiore ricchezza di contenuti, a tutto vantaggio dei produttori di device mobile stessi, oltre che di tutta la filiera musicale italiana originale,inedita e innovativa, votata alla creazione del futuro della musica del nostro Paese.

AudioCoop

Coordinamento delle Etichette Discografiche Indipendenti in Italia

Promotore del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti

AIA – Associazione Italiana Artisti

Componente dell’Assemblea del Nuovo Imaie

Rete dei Festival e It – Folk

Circuito di Contest Italiani a favore dei giovani artisti emergenti