La Fraternità San Damiano apre le attività con letture e riflessioni sulla Costituzione

Mercoledi 16 ottobre alle 21 in via Oberdan 6 a Ravenna la Fraternità San Damiano inizia le attività e apre con un tema che dovrebbe essere caro a tutti gli Italiani: “Di Sana e Robusta Costituzione”, letture e riflessioni sulla Costituzione.

“La Costituzione – spiegano gli organizzatori – è il successo politico della lotta partigiana. Per lei combatterono quelli della “ 28° brigata Garibaldi”, quelli del nuovo esercito di liberazione, quelli che aiutarono, nascosero e curarono i partigiani, le nostre meravigliose staffette.

Non sapevano che cosa sarebbe arrivato dopo la liberazione. Sapevano che non volevano più il duce, né il re, né che ci fossero differenze

sociali, né che per le idee diverse da chi comanda si facesse la galera”.

“La Costituzione viene da quelle donne e quegli uomini che nella lotta avevano respirato un’aria nuova e non volevano perderla. E neanche noi

vogliamo perderla ma continuare a fare capire il significato a tutti con diritti e doveri”.

Un momento con musiche e parole, commenti musicali a cura di BELLACIATRIO (Ivan Corbari, Gianluigi Tartaull e Umberto Rinaldi con

il contributo di Ivano Marescotti) allieterà la serata.