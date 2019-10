Mettere in sicurezza il tratto di Statale Adriatica confinante con la scuola elementare

Ancora una volta mi trovo costretto a segnalare il pericolo che gli alunni della scuola elementare di Madonna dell’Albero affrontano.

Torno a casa e mio figlio mi racconta che mentre giocavano tranquillamente nel giardino della scuola hanno sentito un forte rumore provenire dalla statale.Un camion cisterna aveva sfondato il guardrail e solo la velocità ridotta ha evitato che lo stesso si ribaltasse e cadesse nel parcheggio della scuola. Immaginate cosa sarebbe potuto succedere.

Ora mi rivolgo alle autorità competenti affinché si metta in sicurezza quel tratto di statale. Il Comune, che io personalmente già prima di questo episodio avevo provveduto ad informare, sia per il pericolo di viabilità che per l’ inquinamento acustico, deve sollecitare l’ANAS affinché di adoperi nell’ installazioni di barriere fonoassorbenti in grado di prevenire incidenti simili. Una amministrazione che funziona previene gli incidenti.

Fabio