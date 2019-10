Al Cescot di Ravenna è in partenza il nuovo corso di fotografia: “partirà il 6 novembre e terminerà il 16 dicembre – spiega la direttrice Antonella Generini – e si terrà in orario serale (20.30-22.30) presso i nostri locali in piazza Bernini, 7 a Ravenna. Tra gli argomenti trattati: nozioni di base, fotografia di paesaggio, ritratto artistico, l’occhio del fotografo, i trucchi dei professionisti. Per completare la proposta, una parte sarà dedicata alla fotografia con il cellulare”.

“La fotografia – afferma Generini – sia con l’utilizzo di fotocamera che con cellulare, mantiene e amplia tutta la sua capacità attrattiva. Sono tante, infatti, le persone che hanno partecipato ad un corso organizzato dal Cescot di Ravenna, ente di formazione di Confesercenti. Abbiamo ricevuto numerose richieste pertanto organizzeremo questo nuovo corso, rivolto a fotoamatori che vogliono approfondire le proprie conoscenze e ampliare le possibilità creative. Dieci ore teoriche in aula, una prova pratica in studio e un’uscita fotografica notturna, apprezzatissima nella precedente edizione”.

Per qualsiasi informazione consultare il sito www.cescotravenna.it o telefonare al numero 0544.292779