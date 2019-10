Si aggira per il centro in bici in attesa di clienti: pusher di marijuana arrestato dai Carabinieri di Ravenna

Ravenna: fa il giro dei clienti ma viene beccato dai Carabinieri.

Nella serata di lunedì 14 ottobre, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un altro pusher.

I militari della Sezione Radiomobile, in prossimità del centro storico ravennate, hanno notato un 37enne del posto, già noto per vicende legate alla droga, in sella ad una bici, con un atteggiamento che faceva chiaramente presupporre di essere in cerca di qualcuno. Quando i militari si sono avvicinati l’uomo ha tentato inutilmente di scappare a piedi ma, raggiunto, è stato bloccato.

In suo possesso i militari hanno rinvenuto una dose di marijuana e per questo è stato condotto a casa dove sono state trovate altre 14 dosi della stessa sostanza e materiale per i frazionamento.

Di fronte alle evidenze raccolte lo spacciatore è stato dichiarato in stato di arresto. Ieri mattina il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato la misura precautelare in attesa della prossima udienza.