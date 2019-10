Giovanili dell’Olimpia Teodora: al via la nuova stagione per la serie B2 e D

Prende il via questo fine settimana la stagione delle squadre di Serie B2 e Serie D regionale dell’Olimpia Teodora. Per la prima delle due formazioni l’esordio è in programma per sabato 19 ottobre, alle ore 18, alla palestra Mattioli, in via Celso Cicognani 8, a Ravenna, contro il Corridonia (MC), tra l’altro una delle squadre più attrezzate della categoria. La squadra di Serie D esordirà invece domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 20.30, contro Russi, nella palestra del S.C. Ricci Muratori, in via Doberdò, a Ravenna.

La Serie B2

Dopo la brillante qualificazione ai playoff ottenuta nella scorsa stagione in Serie C, il gruppo di ragazze, tutte Under 19 ad eccezione della palleggiatrice Benvenuti, classe 1998, si prepara all’esordio in un campionato nazionale. Un investimento per la società fatto nell’ottica di ridurre il salto di categoria con la prima squadra, vero obiettivo finale per le giovani atlete, che troveranno nel campionato di Serie B2 un miglior terreno di crescita.

Il gruppo, alla cui guida è stato confermato Coach Federico Rizzi, è in pratica lo stesso della scorsa stagione, con il ritorno del libero Bissoni e l’innesto di Benvenuti, che va a colmare il vuoto lasciato da Chiara Poggi, la quale proprio domenica scorsa ha esordito per la prima volta in Serie A2 con la prima squadra.

Inserita nel Girone G con altre 13 squadre, tra cui le romagnole Lugo, Faenza, Rimini e Forlì, l’Olimpia Teodora si prepara ad affrontare un campionato dove il livello è molto alto, con l’obiettivo, oltre che di veder crescere le singole giocatrici, di mantenere la categoria. L’esordio di sabato non sarà facile, in quanto il Corridonia presenta un roster tra i più competitivi della categoria, con un mix di giovani innesti uniti a un gruppo esperto, nel quale spicca la centrale Stefania Corna, che come palleggiatrice ha giocato per anni in Serie A2.

“Finita la preparazione – introduce il match Coach Rizzi – ci prepariamo a un campionato nuovo un po’ per tutti e le ragazze sono molto cariche e determinate a competere in un torneo di livello ovviamente molto più alto rispetto a quello dello scorso anno. Sappiamo di essere una squadra giovane e vogliamo sfruttare questo campionato come opportunità di crescita, ma sappiamo anche di dover lottare ogni partita per fare punti in vista del nostro obiettivo finale, ovvero la salvezza. Dobbiamo affrontare tutte le partite con umiltà, ma anche con la giusta sfacciataggine, perché, anche se a volte pagheremo certamente la mancanza di esperienza, dalla nostra parte abbiamo la gioventù”.

La Serie D

È ancora più giovane il gruppo che affronterà il campionato di Serie D regionale. La squadra guidata da Coach Chiavegatti, infatti, è formata tutta da Under16, a cui si aggiungono appena 3 fuoriquota del 2003. In un torneo diviso in 5 gironi da 12 squadre, con 2 retrocessioni dirette, anche per questa formazione l’obiettivo primario è il mantenimento della categoria, ma soprattutto la crescita delle giocatrici, che si affacciano per la prima volta a un campionato senior.