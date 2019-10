Un’altra bella giornata di sole ci attende. Queste le previsioni del meteo secondo il sito di Arpae Emilia Romagna.

Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvoloso.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 22 °C sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 23 km/h (rilievi).

Mare calmo al mattino, nel pomeriggio mare poco mosso, dalla sera mare calmo.