A tutta tradizione con la Sagra della lasagna al forno di Massa Lombarda

A Massa Lombarda sono in arrivo due fine settimana dedicati alla gastronomia con la 15esima Sagra della lasagna al forno, presso il Circolo Polisportiva Massese (ex Bocciofila) di via Dini e Salvalai 34/f.

La sagra si terrà il 19 e 20, e il 26 e 27 ottobre. Oltre alle immancabili lasagne verdi al forno, il menù prevede gramigna paglia e fieno o, in alternativa, panna e salsiccia o ragù; come secondi coscia di pollo ai ferri, braciola di castrato, piadina e salsiccia, accompagnati da patate fritte o pomodori ai ferri; per finire pesche dolci ripiene di crema e sorbetto.

Lo stand gastronomico aprirà per pranzo (domenica) alle 12 e per cena (sabato e domenica) alle 19; sarà attivo anche il servizio da asporto, per il pranzo dalle 11 alle 12 e per la cena dalle 18 alle 19.

L’iniziativa è organizzata da Auser e Avis Massa Lombarda e Circolo Polisportiva Massese, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 0545 970254, oppure 0545 971126.