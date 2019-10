Flamigni (Lega per Russi) su degrado e criminalità: “Solo falso allarmismo alimentato dalla destra?”

I consiglieri di opposizione Flamigni e Maritozzi del Gruppo “Lega per Russi” segnalano un dispiegamento di mezzi della Polizia piuttosto insolito nella serata di giovedì 17 ottobre 2019.

“Durante la recente campagna elettorale – esordisce Flamigni – siamo stati quasi derisi dagli altri candidati Sindaco quando si affrontava il tema della sicurezza e del degrado. Nelle ultime settimane i fatti di cronaca locale e provinciale purtroppo confermano che il problema dei furti e della criminalità purtroppo è ben presente sul nostro territorio.

Vedere diverse volanti della Polizia muoversi per Russi per alcune ore – continua Flamigni – sopratutto in alcuni punti “caldi” già noti alle forze dell’ordine è sicuramente un ottima iniziativa. Il controllo ed il monitoraggio del territorio sono fondamentali, siamo noi i primi cittadini a complimentarci con il Sindaco quando si fa promotore o comunque coordina iniziative di presidio del territorio con le forze dell’ordine.”

Il Gruppo Lega per Russi rende noto che, nelle prossime sedute di Consiglio Comunale, porterà avanti dai banchi dell’opposizione quanto proposto durante la campagna elettorale.

“Una rondine non fa primavera – concludono Flamigni e Maritozzi in una nota congiunta – ci auguriamo che l’attuale governo cittadino di Russi mantenga in collaborazione con le forze dell’ordine un buon livello di controllo del territorio, non vogliamo che Russi sia menzionato sulla cronaca locale solamente per spaccate allo sportello bancomat, furti e risse.”