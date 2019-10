Cotignola. Al Teatro Binario doppio appuntamento con i laboratori teatrali per adulti

“Essere nient’altro che se stessi in un mondo che fa di tutto, giorno e notte, per farti diventare qualcun altro” o semplicemente per chiunque desideri accostarsi all’arte teatrale, anche come principiante, prendono il via al Teatro Binario di Cotignola i nuovi laboratori teatrali dedicati agli adulti. Per l’anno 2019-2020 l’appuntamento laboratoriale raddoppia l’opportunità.

Martedì 22 ottobre, alle 20.30, e mercoledì 23, nello stesso orario, con le lezioni di prova, il palco del Binario di Cotignola si prepara ad accogliere “Binario Creativo” la proposta di laboratorio, ideata e organizzata dall’Associazione Cambio Binario, con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola.

Due, quindi, saranno i laboratori teatrali, due percorsi “paralleli”. Il primo, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30, a partire dal 22 ottobre prossimo fino al 12 maggio 2020, condotto da Sandra Cavallini, e riservato a coloro che hanno almeno tre anni di esperienza di laboratorio.

Il secondo, con appuntamento settimanale ogni mercoledì, dal 23 ottobre 2019 al 13 maggio 2020, riservato a chi si approccia per la prima volta a questo meraviglioso “gioco” teatrale, condotto da Francesco Deri, con la collaborazione di Reina Saracino.

“Il Teatro – dichiarano le guide – come una meravigliosa passeggiata nel bosco delle emozioni e dell’espressività. Un percorso personale e di gruppo. Un appuntamento per sciogliersi da ingombranti scafandri e tuffarsi nel piacere del gioco e dello studio del teatro”.

Una proposta che contribuisce a rendere il Teatro Binario un centro di produzione, un luogo dove esprimere la propria identità creativa, mettendosi in gioco e sperimentando.

Per informazioni e iscrizioni al laboratorio 391 1399993 e info@cambiobinario.it .