Dolcetto o scherzetto? A Borgo Montone XIII edizione della Notte di Halloween

Il Comitato Cittadino di Borgo Montone organizza la XIII edizione della Notte di Halloween, una nottata all’insegna del terrore e del divertimento per piccoli e grandi.

Il 31 ottobre, il programma prevede dalle ore 19 una cena a self service su prenotazione (con cappelletti al ragù, piadina con salsiccia, pizza, patatine e dolci di Halloween) e uno stand gastronomico esterno, dalle ore 21:30 bomboloni caldi al Forno Nasta, percorso e animazione all’Agriturismo Martelli e delizie alla piadineria Il Chiosco Arcobaleno.

Per tutta la serata vin brulé, pane e Nutella e sangue di vampiro presso il gazebo e animazione per bambini con attrazioni di strada a sorpresa lungo le vie del paese.

Vivacizzeranno l’ambiente, direttamente dall’Inferno, i Diavoletti “della quinta bolgia”.

Dal tramonto sarà possibile far visita alle case di Borgo Montone (solo quelle illuminate) per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto?”.

Come da ordinanza del Sindaco sono vietati i botti e i fumogeni. L’area sarà presidiata dalle forze dell’ordine, dai volontari Mistral e del Comitato.

Parcheggi auto disponibili presso IperCoop e viale Spinelli.

Informazioni più dettagliate si possono avere visitando il sito web www.borgomontone.it.