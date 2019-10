Al Mercato Coperto Contadino di Ravenna arriva Halloween a km zero

Il 26 ottobre 2019, a partire dalle 10, è in programma un sabato mattina ‘da paura’ al Mercato Coperto Contadino di Ravenna (via Canalazzo 59 – Piazza dei Carabinieri) dove bimbi, mamme e papà sono invitati al primo “Halloween a km zero”. L’agri-laboratorio gratuito di mosaico a tema ‘Costruisci la tua zucca scaccia-spiriti’, promosso da Campagna Amica Ravenna in collaborazione con Dimensione Mosaico, sarà rivolto ai più piccoli (dai 4 anni).

A seguire mostruosa agri-merenda di stagione con i succhi di frutta 100% contadini e i biscotti di Halloween creati dall’Agrichef Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone. Il Mercato di Campagna Amica, come ogni sabato, sarà aperto dalle 8.30 alle 13 per consentire a tutti i cittadini-consumatori di fare una spesa mirata. Le altre giornate di apertura sono: martedì dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19.