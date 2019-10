Faenza. Doppio appuntamento per la rassegna Passi di libertà

La sala Rione Verde a Faenza, in via Cavour, ospita, martedì 22 ottobre, dalle 9,30 l’incontro pubblico “Le parole fanno male” nel corso del quale sono previsti diversi momenti. Apriranno i lavori Anna Benedetti, del coordinamento Donne area faentina, e Patrizia Belloi, formatrice.

A seguire il giornalista Damiano Ventura intervisterà Nadia Somma, che presenta il libro “Le parole giuste” in cui si analizza come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne.

È poi previsto un dibattito che terminerà con le conclusioni di Maura Masotti, segretaria generale dello Spi Cgil Ravenna. Alle 14,30 si svolgerà l’assemblea delle delegate.

La rassegna “Passi di libertà” prosegue venerdì 25 ottobre alle 21 alla sala Rione Verde con lo spettacolo teatrale, con Laura Pozone, “Dita di dama” tratto da libro di Chiara Ingrao (ingresso gratuito).