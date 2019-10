“Geografie del territorio”: all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo arte, performance e laboratori

Si intitola Geografie del territorio. Geografie dell’identità la mostra pensata da Crac (Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea) per il Comune di Bagnacavallo in programma all’ex convento di San Francesco dal 24 al 27 ottobre. La mostra, con allestimento degli artisti a porte aperte, diventerà un’occasione performativa della durata di quattro giorni, durante i quali sarà possibile per i visitatori stabilire relazioni con gli artisti presenti, dialogare, porre dubbi e domande.

«Cos’è l’identità di un luogo, come si rappresenta un territorio, un contesto sociale oggi? In quale luogo ci stiamo trovando? – si domandano i curatori della mostra. – Costantemente immersi in un “nessun luogo e in tutti”, grazie ai vari social media, abbiamo difficoltà a ritrovare i simboli di unicità nelle geografie contemporanee. Attraverso quali percezioni, oggetti, spazi, dimensioni urbane o sociali, possiamo ascoltare il posto dove siamo? Dove si trova la bellezza? Cosa ci attira e ci attiva qui, ora? Attraverso le rappresentazioni visive del contesto urbano e dell’ambiente che ci circonda si cercherà un’identità in ciò che si considera il proprio territorio, o il luogo che sentiamo nostro.»

Durante questi quattro giorni, si assisterà alla materializzazione di un primo catalogo della geografia identitaria dei luoghi, grazie alle rappresentazioni che ne daranno gli artisti attraverso fotografia, scultura, pittura. Le opere verranno collocate anche in modi non convenzionali, e attiveranno un dialogo tra gli artisti e il pubblico, invitato ad assistere e in alcuni casi a contribuire, attraverso esperienze laboratoriali, alla creazione in diretta delle opere stesse.

Gli artisti coinvolti nel progetto sono: Alessia Agnoletti, Rosa Banzi, Antonio Caranti, C37/ + Theo, Lucilla Danesi, Linda De Luca, Marcello di Camillo, Fausto Ferri, Natascia Rocchi, Davide Sapigna, Gianni Mazzesi, Maria Giovanna Morelli, Stefano Amedeo Moriani, 02Rosso, Ettore Perazzini, Permacultura, Gregorio Prada.

IL PROGRAMMA

Giovedì 24 ottobre

ore 16 Apertura e inizio montaggio mostra Crac

ore 16.30 Inizio installazione Antonio Caranti

ore 18-19 Strato Limite, performance di Alessia Agnoletti

Venerdì 25 ottobre

ore 15.30-17.30 Montaggio dei disegni in diretta di Marcello Di Camillo

ore 16.30 Realizzazione e installazione in diretta di Antonio Caranti

ore 18-19 ImMondi, pratiche di topografia interiore, con Gianni Mazzesi; Ceci e Birra

Sabato 26 ottobre

ore 11-19 Apertura e montaggio artisti

ore 11-13 Montaggio e stampe a incisione in diretta di Stefano Amedeo Moriani

ore 16-18 Arte in diretta con il gruppo Permacultura

ore 18-19 Ceci e Birra

Domenica 27 ottobre

ore 11-13 “Mi sedio” di Maria Giovanna Morelli

ore 15-16 Laboratorio origami per bambini di Gregorio Prada

ore 17-18 Performance collettiva di O2Rosso “Viaggi di Libertà”

ore 18-19 Strato Limite, performance di Agnoletti e finissage con Ceci e Birra

L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo.

Orari: giovedì 24 ottobre ore 16-19; venerdì 25, sabato 26, domenica 27 ore 11-19.

Ingresso libero.

PER INFORMAZIONI

https://cracarte.it

FB: CRAC – Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea