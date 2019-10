Pinarella. Un “condominio solidale” protagonista de La Vita in Diretta di Rai1

Le telecamere del programma pomeridiano di Rai1 “La vita in diretta” ieri, 21 ottobre, sono arrivate a Pinarella di Cervia, non per parlare di un fatto di cronaca o per un evento di eco nazionale, ma per intervistare i residenti di un condominio.

Cosa hanno di speciale questi condomini? Tutti si danno una mano. “È un condominio solidale, un condominio modello” ha spiegato l’inviata Raffaella Longobardi.

“Qui la solidarietà è di casa – conferma Stefania, una delle condomini -. Tutti metto a disposizione degli altri un po’ del proprio tempo”. “C’è molta solidarietà – assicura Giovanni, nonno 90enne ed ex maggiordomo -. Stiamo bene”.

Un esempio concreto lo ha portato Angelo, pizzaiolo in pensione, che ora cucina pizzate per tutti. Solo Paola confessa che qualche screzio a volte c’è, e che non sempre si riesce ad andare tutti d’accordo.

E nel salutare tutti gli ospiti in diretta da Pinarella, la presentatrice Lorella Cuccarini ha commentato: “Questo condominio è una perla rara”.

E i complimenti ai “condomini felici” sono arrivati anche dal Comune di Cervia, che sulla propria pagina facebbok ha scritto: “Cervia si è spesso distinta per il grande valore della solidarietà! Questa volta sotto i riflettori nazionali di Rai1, uno speciale “condominio solidale” a Pinarella, dove tutti si danno una mano… Un esempio da copiare!