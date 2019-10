Ravenna Capitale del Mosaico. Al Mar un incontro sul futuro del mosaico

Martedì 22 ottobre alle ore 17 alla Sala Martini del MAR, in Via di Roma 13, nell’ambito della Biennale di Mosaico Contemporaneo si parla di Ravenna Capitale del Mosaico. L’Associazione Dis-ORDINE invita a partecipare il Sindaco di Ravenna e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, tutti i consiglieri e gli assessori del Comune di Ravenna e della Regione Emilia Romagna, i dirigenti e gli operatori culturali direttamente o indirettamente coinvolti e tutti i cittadini interessati alla dimensione Ravenna Capitale del Mosaico e relative implicazioni, culturali, turistiche, produttive e occupazionali. “L’incontro, dal titolo “Centralità di Ravenna nel confronto tra le realtà artistiche legate al mosaico presenti in Italia e nel Mondo” sarà un’occasione aperta a interventi e a riflessioni sullo stato dell’arte del mosaico a Ravenna. Inoltre sarà tracciato un bilancio delle risposte che la città Capitale del Mosaico ha saputo dare alla globalizzazione soprattutto in merito all’emergenza dell’istruzione artistica in Italia e in particolare a Ravenna” – spiegano dall’Associazione, sottolineando che – “al termine del confronto sarà redatto un documento di sintesi su gli Stati Generali dell’Arte del Mosaico”.