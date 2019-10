Studentessa di Bagnacavallo nominata alfiere del lavoro da Mattarella: l’intervista a Uno Mattina

Oggi, martedì 22 ottobre, la giovane studentessa di Bagnacavallo Laura Ginestretti ha ricevuto a Roma dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia di ‘Alfiere del lavoro’ insieme a altri 25 tra i migliori studenti del 2019.

Laura, diplomatasi al liceo scientifico di Lugo con 100 e lode (con una media di 9,81) e che ora frequenta il primo anno di Università nella facoltà di Ingegneria biomedica del Politecnico di Milano, ieri è stata ospite in Rai al programma Uno Mattina. Durante l’intervista, ha detto di ritenersi davvero “soddisfatta del premio, e che l’impegno e lo studio alla fine premiano. I tanti sacrifici fatti (ore passate a studiare, uscite con gli amici saltate) sono valsi la pena”.

Cosa significa per lei questo premio? “Non è un arrivo ma uno stimolo, un punto di partenza per impegnarsi sempre di più, un onore e una responsabilità di fare sempre del mio meglio. Farò tesoro di quello che ci dirà il Presidente”.

GUARDA QUI L’INTERVISTA COMPLETA: https://www.raiplay.it/raiplay/video/2019/10/unomattina-461f9175-a74b-4d64-9ad2-cec6dee833b5.html