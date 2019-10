“Aspettando Halloween”: a Casa Monti di Alfonsine torna l’appuntamento più terrificante

Domenica 27 ottobre alle ore 15.30 ritorna come ogni anno “Aspettando Halloween”, l’appuntamento più terrificante di tutti a Casa Monti di Alfonsine. Un pomeriggio per bambini dai 5 ai 12 anni con laboratori creativi a tema tra giochi, quiz e caccia al teschio. I piccoli partecipanti possono portare la zucca intagliata, per partecipare al concorso e vincere un premio. La zucca sarà esposta in Piazza Gramsci ad Alfonsine il 31 ottobre.

La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 25 ottobre al 0545 38149, 3939298398 casamonti@atlantide.net