Conselice. Al Teatro Comunale un Convegno su Acqua. Vita per il nostro futuro

Giovedì 24 ottobre, al Teatro Comunale di Conselice, si terrà un evento importante riguardante i mutamenti climatici e il “progetto ambiente” per il futuro di Conselice, organizzato dal PD conselicese.

“Saranno sviluppati temi fondamentali per la questione ambientale: come preservare la risorsa acqua, come gestirla al meglio, come utilizzarla in termini di opportunità e cosa fare per adattarci ai cambiamenti climatici. La risorsa acqua serve in quantità e in qualità per il futuro – spiegano dal Pd -. La scommessa è trattenerla quando cade in abbondanza provocando molta apprensione e danni e poi utilizzarla al meglio per gli usi plurimi. La nostra economia sia agricola che agroindustriale ha necessità crescenti di acqua. La risorsa acqua é strategica per il futuro si vuol studiare un progetto su Conselice, insieme a tutti gli attori del territorio e i cittadini. L’adattamento ai cambiamenti climatici comporta un approccio culturale e strategico nuovo”.

Al tavolo dei relatori Luca Lombroso – meteorologo AMPRO www.meteoprofessionisti.it, tecnico meteorologo certificato, conferenziere e divulgatore ambientale. Svolge la sua professione all’Osservatorio Geofisico del DIEF UNIMORE, grazie al quale ha maturato una lunga esperienza nelle previsioni ed osservazioni meteorologiche. E’ autore o coautore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore a vari convegni, conferenze e docenze. Ha partecipato a viarie conferenze delle Nazioni Unite sul Clima fra cui Copenhagen (COP 15), la “storica” COP 21 di Parigi 2015, COP 24 di Katowice. E’ consulente tra i vari dell’ Aeroporto di Bologna – Pierluigi Randi, vice presidente di AMBRO, tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo.

“Discuteremo sul come aprire una discussione e su come si possa costruire un’alleanza strategica di comunità che responsabilizzi tutti, verso stili di vita e abitudini ecosostenibili, per preservare i nostri territori dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico” afferma il Sindaco Pula.

Tra i relatori anche il professor Armando Brath (Pres. Associazione Idrotecnica Italiana) che esporrà possibili soluzioni da adottare per arginare il problema della mutevolezza della disponibilità di acqua e trasformarlo in una risorsa disponibile per usi plurimi attraverso esempi di soluzioni adottate da altre amministrazioni, in Italia o altrove.

Il Sindaco di Conselice Paola Pula illustrerà la proposta contenuta nelle linee di mandato per il comune di Conselice: un possibile progetto acqua/natura/verde calato nella realtà locale. Concluderà il convegno il consigliere regionale Mirco Bagnari, vicepresidente della commissione politiche economiche, che farà il punto sulle politiche sviluppate dalla su questo tema e sulle azioni per il futuro dell’Emilia-Romagna

L’incontro, che si terrà al Teatro di Conselice, via Selice 127/129 sarà moderato da Rita Brignani segretaria area comunale PD Conselice.

L’incontro è aperto a tutti.