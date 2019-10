Ravenna. In San Francesco gli studenti di tutto il mondo leggono la Commedia nella loro lingua madre

A conclusione della XXV rassegna internazionale La Divina Commedia nel Mondo, domani alle 21 nella basilica di San Francesco, gli studenti delle scuole superiori di Ravenna di origine straniera leggeranno il canto XXXIV dell’Inferno, nella loro rispettiva lingua madre.

L’incontro è promosso dal Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna e realizzato grazie al prezioso contributo di Dante in rete e dei Frati minori conventuali, che ospitano l’evento nella basilica di San Francesco. Il progetto vede coinvolti diversi istituti scolastici quali: l’Istituto professionale statale “Olivetti – Callegari”, sotto la guida della stessa Fabiola Donzella e l’Istituto tecnico commerciale “Ginanni” con il professor Piergiorgio Bentini.

La serata, condotta da Anna De Lutiis, si aprirà con un intervento della professoressa Mambelli, coordinatrice di questo importante progetto di integrazione culturale e di coinvolgimento nella lettura di Dante da parte delle nuove generazioni.

I 45 studenti che partecipano al progetto in rappresentanza di 15 nazioni faranno risuonare la poesia del XXXIV canto dell’Inferno in 14 lingue (albanese, inglese, bulgaro, moldavo, serbo, spagnolo, macedone, wolof, francese, arabo, rumeno, russo, turco, ucraino).