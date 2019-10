Enogastronomia

GiovinBacco a Ravenna. Gli artigiani CNA in Piazza Unità d’Italia e Garibaldi, il mercato di MADRA sotto i portici

Sabato e domenica in via Gordini e via Corrado Ricci dalle 10 alle 20 il mercato di MADRA. Per 3 giorni in Piazza Unità d'Italia la piadina degli artigiani CNA