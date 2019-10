Gran successo per “Lugo Vintage Festival”: oltre 15mila i visitatori

Oltre 15mila persone hanno affollato il centro cittadino sabato 19 e domenica 20 ottobre in occasione della 25esima edizione di Lugo Vintage Festival.

“L’Amministrazione comunale da tempo ha deciso di valorizzare gli eventi di qualità che si svolgono a Lugo e l’iniziativa dedicata al vintage si è dimostrata tale ancora una volta – ha commentato il vicesindaco di Lugo con delega alla Promozione urbana Pasquale Montalti -. Per due giorni migliaia di persone hanno affollato il centro creando una bellissima aria di festa e convivialità”.

Due giorni e tante iniziative, tutte legate al mondo del vintage, ormai diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Anche grazie al sole, che ha accompagnato le due giornate dell’evento, lughesi e non hanno potuto ammirare le bancarelle degli oltre 300 espositori nel mercatino “Vintage per un giorno”, dove era possibile acquistare abbigliamento firmato e non, oggettistica, brocantage e tanto altro. Quest’anno molti espositori sono arrivati anche da fuori regione, con bancarelle provenienti, tra gli altri, anche da Veneto, Lombardia, Toscana e Marche.

Tanti i numeri che hanno accompagnato questa 25esima edizione. Sono 3.835 gli iscritti raggiunti fino ad oggi e 19.175 i metri lineari di banchi espositivi totalizzati in questi anni, con un aumento dell’800% di espositori dalla prima edizione a oggi.

Nei due giorni dell’evento si è dato spazio anche alla musica, con numerosi concerti che hanno animato il centro fino a sera e i dischi in vinile con “Alta fedeltà”. E ancora, l’evento ha ospitato anche una sfilata di abiti e accessori vintage a cura dell’associazione San Vincenzo De Paoli. Il negozio Angelo ha organizzato, infine, “Mani nel sacco”: scegliendo un budget di spesa e comprando una shopper da 15, 25 o 35 euro i partecipanti hanno avuto dieci minuti di tempo per scegliere, provare e riempire il più possibile il proprio sacchetto.

Inoltre, in concomitanza con il Lugo Vintage Festival, sabato 19 ottobre si è svolto “Lugo in Tavola Festival”, che ha permesso di gustare i piatti tipici della tradizione romagnola nell’atmosfera vintage degli anni ’50.

Lugo Vintage Festival è organizzato dal Consorzio AnimaLugo in collaborazione con Angelo Vintage Palace, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Si ringraziano lo sponsor Rustichelli Color, per il contributo Bcc – Credito cooperativo forlivese, ravennate e imolese e Camera di commercio di Ravenna, per la collaborazione Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Gruppo Hera. L’evento è coordinato dall’agenzia Wap srl di Lugo.