Hub portuale, crocieristica e fondali: il vicesindaco ne parla col commissario di Autorità portuale

Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha ricevuto oggi l’ingegner Paolo Ferrecchi, commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.

“L’incontro – afferma il vicesindaco – è stato l’occasione per ribadire l’impegno e la vicinanza dell’Amministrazione alla comunità portuale e per riaffermare, al di là di quanto previsto dall’hub portuale il cui bando è previsto di prossima pubblicazione, l’importanza di effettuare i necessari lavori allo scalo marittimo. In particolare la programmazione della manutenzione dei fondali la cui adeguata e certa profondità consentirebbero agli operatori del porto la pianificazione delle loro attività. Altro tema che è stato affrontato è la crocieristica per la quale è opportuno mantenere i fondali del terminal adeguati. Proprio su questo argomento ho evidenziato all’ingegner Ferrecchi la necessità di far arrivare un numero maggiore di navi e di intercettare nuovi mercati incrementando, in raccordo con gli operatori turistici e non solo della città, la possibilità di vendere il prodotto Ravenna e non fornire semplicemente l’attracco”.