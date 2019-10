Lugo. La Camminata Rosa per lo IOR oltre le più ”rosee” aspettative: raccolti 6790 euro

Un successo oltre ogni più rosea aspettativa quello della terza edizione della ‘‘Camminata Rosa” che si e’ tenuta la sera del 21 ottobre a Lugo in occasione del mese della prevenzione dei tumori femminili.

Una bella conferma per il territorio di Lugo per la passeggiata di 5,2 km aperta a tutti, non competitiva, che ha visto tra i 1400 e 1500 partecipanti stimati e ben organizzata dalla società ciclistica ASD ”Pedale Bianconero” di Lugo, volta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di test e screening per diagnosi sempre più precoci e interventi sempre meno invasivi e demolitivi sulla donna che si trova a lottare contro il cancro.

Raccolti raccolti in totale 6789,00 euro, come dimostra la ricevuta di versamento fatta all’ indomani della camminata dal pedale Bianconero a favore di IOR con causale ”Destinazione ecografo oncologia Lugo”, destinati all’acquisto di una nuova strumentazione da donare al reparto di Oncologia dell’Ospedale Umberto I di Lugo, per la diagnosi sempre più precoce e sempre meno invasiva di tumori non solo al seno, ma anche prostata e polmoni, tra i più diffusi.

Ma se l’ultima edizione era stata un successo (con oltre 900 partecipanti tra lughesi e partecipanti un pò da tutta la Bassa Romagna) con 4000 euro raccolti, serviti per completare l’acquisto di un “Paxman Scalp Cooler” che consente alle donne sottoposte alla chemio per tumore al seno di ridurre la caduta dei capelli, la terza edizione è stata davvero una vera e propria mobilitazione di massa. Tra ciclisti, podisti, camminatori e gente comune accorsi da tutta la Romagna.

Il ritrovo era presso il parcheggio del supermercato di via de’ Brozzi angolo via Foro Boario punto di partenza ed arrivo del percorso realizzato in sicurezza grazie alla presenza anch’essa volontaria della AARI CB, oltre che dalla Polizia locale di Lugo.

Una unica sosta ristoro a metà strada, presso l’Azienda Gentilini & Zappi di via Morgagni, nel classico grande e ricco stile che caratterizza i ristori delle granfondo ciclistiche, e poi rientro.

Una camminata toccante per partecipazione, per spirito di condivisione ed amicizia che l’ha caratterizzata.

Presenti in prima fila, per un brevissimo ed emozionato saluto, Luciano Ricci Presidente del Pedale Bianconero, e tanti soci e consiglieri, e lo IOR col suo consigliere Luca Lazzarini, nonchè parte dello staff dell’ Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Lugo condotta dal dott Claudio Dazzi, con al suo fianco anche il dott. Alessandro Gamboni e molte infermiere della UO.

Ha trionfato la forza del volontariato e la voglia di fare del bene.

“Arrivederci alla prossima edizione” ha ribadito il Pedale Bianconero a chiusura della Camminata Rosa ”…lo spettacolo è stato la gente! Con la speranza di essere sempre di più, per tutti Noi. Ringraziamo tutte le persone che con la partecipazione ed il loro contributo sono stati i veri protagonisti della Camminata Rosa.”