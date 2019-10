Nella sala del Carmine arriva la 37° rassegna corale “Città di Massa Lombarda”

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre nella Sala del Carmine di Massa Lombarda (via Rustici 2), va in scena la 37esima Rassegna corale regionale “Città di Massa Lombarda”. Come da tradizione, la rassegna ospiterà al suo interno l’esibizione dei più prestigiosi cori provenienti da tutta la regione. Sei i concerti previsti per le due serate, con inizio sempre alle 21.

Venerdì 25 ottobre saliranno sul palco l’Ensemble Loading di Faenza, il Coro Alio modo canticum di Cesena e la Corale Giuseppe Verdi di Argenta. Sabato 26 ottobre tocca invece a Coro Quadrivium di Medicina, Coro Castellarano di Castellarano e Coro Bellaria di Bellaria Igea Marina. Introduce le due serate il Coro “Ettore e Antonio Ricci”.

La rassegna è a ingresso libero ed è organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, in collaborazione con il coro “Ettore e Antonio Ricci” di Massa Lombarda.