Ottobre Giapponese. Al Cinema Sarti di Faenza arriva The third murder di Kor’eda

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento cinematografico dell’Ottobre Giapponese: in programma domani sera, giovedì 24 ottobre (ore 21.15), al Cinema Sarti di via Scaletta 10 la proiezione di The Third Murder di Hirokazu Kore’eda, considerato uno dei maggiori cineasti del panorama nipponico contemporaneo. Il film, presentato in concorso alla 74^ Mostra del Cinema di Venezia, approda per la prima volta in una sala faentina grazie alla cura artistica del Cineclub Il Raggio Verde. Introduce la pellicola il professor Marco Del Bene, versione originale con sottotitoli in italiano.

Trama

Shigemori, tra i migliori avvocati del paese, si trova costretto a difendere Misumi dall’accusa di omicidio del suo datore di lavoro al cui cadavere è stato dato fuoco e a cui è stato sottratto il portafoglio. Misumi era già stato condannato 30 anni prima per un reato analogo e ora confessa anche il nuovo omicidio. Quando sembra ormai chiaro che l’uomo sarà condannato alla pena di morte, Shigemori inizia a sospettare che l’uomo non dica la verità.

Biglietti

Intero: 7 euro

Convenzioni: 6 euro

Tessera CCR: 5 euro

Per info:

http://www.cineclubilraggioverde.it/