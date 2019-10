A Faenza un ciclo di incontri sulla storia della ceramica

In partenza a Faenza dal 24 ottobre 2019 un originale ciclo di incontri alla scoperta di storie di ceramica provenienti da alcune città italiane che fanno parte della rete di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica.

Il progetto, promosso e organizzato da AiCC e Ente Ceramica Faenza, nasce dall’idea di divulgare ai cittadini e ai ceramisti faentini la conoscenza delle realtà ceramiche, storiche e contemporanee, delle città italiane di tradizione ceramica, che insieme a Faenza fanno parte della rete di AiCC. L’idea rientra nel più ampio percorso di AiCC di divulgazione e valorizzazione della produzione ceramica italiana, portato avanti, ad esempio, tramite la recente pubblicazione della guida Le Città della Ceramica, realizzata insieme al Touring Club Italiano nell’ambito del progetto Mater Ceramica.

Nel percorso come Presidente di AiCC, Massimo Isola ha conosciuto ceramisti italiani, storiche botteghe e artisti contemporanei che lavorano in queste città, ma non solo: sono diversi i libri e le pubblicazioni che recentemente sono stati realizzati e che raccontano storie di ceramica e di ceramisti. Ente Ceramica Faenza e AiCC hanno così deciso di realizzare un ciclo di incontri per presentare a Faenza tre di questi libri, vere e proprie narrazioni sulla ceramica di Cava de’ Tirreni (Salerno), Castelli (Teramo) e Cutrofiano (Lecce), insieme agli autori e a ceramisti e rappresentanti delle tre città invitate.

Un modo originale e insolito per conoscere queste tre città della ceramica, utilizzando le storie raccontate dagli autori come spunto per parlare delle più importanti esperienze storiche della città e come gancio per parlare anche della produzione ceramica contemporanea.

Introduce gli incontri Massimo Isola, Vice Sindaco di Faenza e Presidente AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica e Ente Ceramica Faenza. Gli incontri si svolgeranno al Museo Carlo Zauli e all’Hotel Vittoria di Faenza, che ringraziamo per la collaborazione.