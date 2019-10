Cervia. Sostegno all’allattamento. Appuntamento alla Sala Malva

Alla Sala Malva del Comune di Cervia, in Via Papaveri n. 43, continuano gli eventi dedicati, dal Servizio SeiDonna, alle neo-mamme e a quelle future.

Dopo gli incontri di settembre e ottobre sulla preparazione della valigia per il parto e i pannolini lavabili, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 20.30 l’Associazione Via Lattea di Forlì-Cesena sarà protagonista della serata dedicata al “Sostegno all’allattamento”.

Verrà presentato il corso sulle tecniche dell’allettamento.

L’Associazione Via Lattea è composta da mamme che, dopo una formazione come consulenti alla pari in allattamento, hanno deciso di dar vita a un gruppo di auto mutuo aiuto allo scopo di offrire sostegno e supporto a tutte quelle mamme che incontrano problemi più o meno grandi nel corso dell’allattamento.

Obiettivo dell’incontro è veicolare una corretta informazione sull’allattamento in accordo con le linee guida dell’Onu – UNICEF e di promuovere l’allattamento al seno come il nutrimento più fisiologico e sano per i nostri cuccioli d’uomo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a salamalva@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979266.