Due nuovi bandi per il mondo della pesca: incontri a Rimini e Marina di Ravenna

Il FLAG Costa dell’Emilia -Romagna, guidato dal GAL DELTA 2000, in attuazione al P.O. FAEMP 2014-2020 ha pubblicato due nuovi bandi: il Bando Azione 1.C.b) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore ittico” – Interventi Immateriali per il quale la dotazione finanziaria prevista è pari a € 194.286,00, ed il Bando Az. 4A “Informazione – Azioni informative per operatori della pesca e collettività”, con una dotazione finanziaria pari a € 101.027,00.

Due gli incontri programmati per la presentazione dei nuovi bandi pubblicati il 16 ottobre scorso, che si terranno lunedì 28 ottobre ore 15.00 a Rimini, presso la Coop. Lavoratori del Mare, Via F.lli Leurini 1, e venerdì 6 novembre ore 17.00 a Marina di Ravenna presso c/o Sala Auditorium della Circoscrizione del Mare Comune di Ravenna, P.zzle Marinai d’Italia 19.

Finalità del Bando Azione 1.C.b) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore ittico” – Interventi Immateriali, per il quale la dotazione finanziaria prevista è pari a € 194.286,00, è sostenere diverse tipologie di interventi finalizzati a qualificare le attività e i prodotti ittici nelle diverse fasi di lavorazione, promozione e commercializzazione. In particolare il bando punta alla valorizzazione del partenariato come strumento di fondamentale importanza per il rafforzamento della coesione tra i soggetti che fanno parte del mondo produttivo della pesca e le istituzioni scientifiche quali ad esempio Università, Istituti e Centri di ricerca, che possono contribuire alla diffusione e all’introduzione di conoscenze e buone pratiche per un miglioramento della competitività delle imprese del settore ittico.

Ulteriore obiettivo del paternariato come forma di collaborazione/compartecipazione tra più soggetti è quello di condividere finalità e obiettivi di un’operazione, facendo assumere ai soggetti coinvolti una partecipazione attiva alle diverse fasi attuative dell’operazione stessa ovvero essendone promotori in base ad uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori.

Possono presentare domanda nella forma del partenariato: Pescatori in forma singola o associata comprese le Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro; Imprese acquicole, ossia che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente, in forma singola e/o associata; Armatori di imbarcazioni da pesca; Organismi scientifici o tecnici quali Università, Istituti e centri di ricerca pubblici e privati ( per questi ultimi solo se ricompresi all’elenco degli Istituti riconosciuti dal MIPAAF – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura). Inoltre per progetti di filiera corta e per progetti di commercializzazione potranno essere attivate collaborazioni tra i soggetti sopra elencati, attivando partenariati, con PMI con le modalità di dettaglio previste da bando.

Gli interventi. Le risorse del bando sono destinate a sostenere investimenti riguardanti le seguenti tipologie di interventi: adozione di processi di certificazione; creazione di marchi collettivi d’area e/o di prodotti; introduzione di tecniche di innovazione di processo, di prodotto, e di commercializzazione; progetti di filiera corta dei prodotti ittici, compreso le relative attività di promo-commercializzazione delle produzioni ittiche; progetti pilota volti alla commercializzazione dei prodotti ittici provenienti dai pescatori della Costa dell’Emilia-Romagna; creazione e gestione di spazi commerciali all’interno di centri distributivi ed agro-alimentari, anche a livello regionale, tramite consorzi e/o altre forme associative che coinvolgano operatori ittici del l’area del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna. Gli interventi devono essere realizzati nel territorio di riferimento del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna; per alcune tipologie di intervento la possibilità di realizzazione al di fuori dall’area del FLAG con i vincoli riportati nel testo del bando.

Per beneficiare dei contributi pubblici i progetti presentati dovranno prevedere una spesa ammissibile compresa tra un minimo di 10.000 e un massimo di 70.000 euro. Il contributo è fissato nella quota del 100% della spesa ammissibile per Beneficiari Pubblici, mentre per Beneficiari Privati è pari all’80% della spesa ammissibile se il progetto soddisfa gli interessi collettivi, al 50 % se non soddisfa gli interessi collettivi, è inoltre prevista una riduzione del 20% qualora il soggetto richiedente sia una impresa che non rientra tra le PMI.

Il Bando Az. 4A “Informazione – Azioni informative per operatori della pesca e collettività”, con una dotazione finanziaria pari a € 101.027,00, è volto a sostenere iniziative di informazione verso operatori, scuole e cittadini, finalizzate a migliorare le conoscenze e competenze degli operatori del settore ittico, a sensibilizzare i giovani sull’importanza del settore della pesca e dell’acquacoltura nei territori della costa emiliano-romagnola e sulle opportunità di lavoro derivanti dai comparti della pesca, acquacoltura e vallicoltura e più in generale legate ai mestieri del mare.

Possono presentare domanda Associazioni ed organizzazioni di categoria che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, Associazioni di pescatori e/o di acquacoltori, associazioni di imprese di pescatori e/o di acquacoltori, compresi consorzi, cooperative ed altre forme associative, e comprese le Organizzazioni di pescatori e dell’acquacoltura riconosciute dallo Stato membro; Organismi non governativi senza scopo di lucro: sono ricompresi a titolo di esempio Fondazioni, Associazioni no profits di promozione sociale di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, e le organizzazioni di volontariato di cui alla L. R. n. 12 del 21 febbraio 2005; Centri di ricerca di diritto privato solo se tali organismi rientrano nella categoria degli organismi non governativi senza scopo di lucro; Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico (per le ultime due categorie – Centri di ricerca di diritto privato e Organismi tecnici e scientifici di diritto pubblico solo se ricompresi nell’elenco degli Istituti riconosciuti dal MIPAAFT – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura).

Gli interventi. Le risorse del bando sono destinate a sostenere investimenti riguardanti iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ad operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura ed alla collettività, declinate sulle seguenti tipologie di intervento: a) realizzazione di workshops informativi e seminari sui temi di prevenzione dell’inquinamento marino e salvaguardia della biodiversità degli ambienti marini, vallivi e lagunari; tecniche di costruzione, manutenzione, riparazione delle reti e degli attrezzi di pesca; ecologia, mesologia e geomorfologia dell’Alto Adriatico; buone pratiche per l’acquisto del prodotto ittico, spreco alimentare, salvaguardia degli ecosistemi marini e gestione della fascia costiera nonché la tutela della pesca artigianale in quanto espressione di una tradizione locale; b) organizzazione e partecipazione a study visit ad aziende del settore ittico e/o ad altre realtà produttive, commerciali o di formazione nell’ambito del settore pesca e acquacoltura anche di altre aree FLAG finalizzati ad apprendere nuove tecniche di processo, di prodotto e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; c) iniziative rivolte alle scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna, a società e associazioni sportive (cfr. testo del bando) con il coinvolgimento di allievi, docenti, istruttori con l’obiettivo di trasferire le conoscenze, recuperare e/o conservare le memorie legate alla cultura marinara e alle professionalità tipiche del settore ittico e dei mestieri del mare delle marinerie dell’area del FLAG: ad es. incontri nelle marinerie, organizzazione di laboratori dimostrativi, realizzazione di materiali per la divulgazione (video, e-book, pubblicazioni, ecc.), visite a mostre e partecipazione ad eventi promozionali dell’artigianato e dei mestieri legati al mare e agli ambienti vallivi; d) eventi ed iniziative rivolte alla collettività finalizzate a far conoscere le qualità organolettiche, alimentari, salutistiche e culinarie dei prodotti ittici della Costa dell’Emilia-Romagna, nonché gli elementi della biodiversità degli ambienti marini e vallivi del territorio del FLAG della Costa dell’Emilia-Romagna: workshops informativi; laboratori gastronomici; percorsi marittimi, etc.

Come presentare la domanda? Per entrambi i bandi la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 16 dicembre 2019 alle ore 17.00. La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando l’apposita modulistica allegata al bando, nel rispetto di quanto indicato nel bando stesso, e in regola con l’imposta di bollo. La modulistica è reperibile al sito internet del FLAG. La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere inviata al FLAG Costa dell’Emilia-Romagna c/o sede del Capofila dell’ATS DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata deltaduemila@pec.it con file formato PDF.

Nel corso degli incontri verranno date informazioni dettagliate sui soggetti ammissibili a finanziamento, sulle spese ammissibili e non, sulle modalità di presentazione delle domande.