La giunta comunale di Sant’Agata sul Santerno in visita alla SunProject

Riprendono le visite dell’Amministrazione comunale di Sant’Agata sul Santerno al tessuto imprenditoriale del territorio. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha fatto visita all’azienda santagatese SunProject, incontrando l’amministratore unico Alberto Scardovi.

“L’iniziativa ‘La buona impresa si vede dal mattino’ nasce già nel precedente mandato con l’obiettivo di conoscere più da vicino i volti e le persone che stanno dietro alle aziende – spiega l’assessore alle Attività produttive Elisa Sgaravato – Confrontarsi su opportunità, criticità e soluzioni offre infatti all’Amministrazione un’occasione unica di conoscenza reciproca”.

L’azienda SunProject nasce nel 2010 a Frascata, frazione di Lugo, e nel 2011 trasferisce parte della sua linea produttiva a Sant’Agata, con il nome di “Non solo porte e finestre”. Nel 2018 l’azienda assume il nome di “SunProject, idee in movimento” e ha due sedi: in via Angiolina e in largo Amendola. SunProject effettua vendita a serramentisti, falegnamerie e rivendite di serramenti che si occupano di risparmio energetico e riqualificazione degli edifici. Attualmente conta sette dipendenti divisi tra le due sedi e si occupa di soluzioni termoisolanti, oscuranti per la protezione solare e soluzioni outdoor per la vita all’aria aperta.