Locali ravennati: il Fargo festeggia undici anni con il Live di Ron Gallo

Giovedì 24 ottobre dalle ore 18 (Ingresso libero) il Fargo, il bar di Bronson Produzioni nel centro storico di Ravenna , compie undici anni e per festeggiare aspetta tutti per un brindisi insieme, uno speciale dj set di compleanno e il live di Ron Gallo.

Ron Gallo

Dopo aver girato senza sosta in tutto il mondo con la sua band negli ultimi tre anni, Ron Gallo è nel suo primo periodo di riposo in mezzo ad una reinvenzione artistica e personale, mentre aspetta di scoprire di cosa si tratta e dove andare in seguito. Durante questo periodo farà una serie di rare esibizioni da solista per reinventare vecchie canzoni e provare nuove cose abbracciando la magia del disagio. Ron Gallo, è l’ex frontman della band Toy Soldiers. Quello che fa è un garage rock senza fronzoli nello stile di personaggi come Ty Segall e Mikal Cronin, con radici nel passato in gruppi come Velvet Underground, reminiscenze glam e quel pizzico di sarcasmo tipico di Jonathan Richman.

Milioni di ascolti su Spotify per il giovane songwriter, già definito il nuovo Jack White (da The Guardian), e un’attitudine del tutto fuori dagli schemi. Icona della musica alternativa internazionale e personalità del tutto fuori dagli schemi, Ron Gallo torna a Ravenna dopo lo strepitoso live in spiaggia del 2018.

Info:

333 2097141

www.bronsonproduzioni.com