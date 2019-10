Open day in biblioteca a Lugo e Voltana e all’Archivio storico

Sabato 26 ottobre le biblioteche “Fabrizio Trisi” di Lugo e “Ca’ vecchia” di Voltana e l’Archivio Storico di Lugo ospiteranno un open day con appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie.

“Anche quest’anno la Biblioteca Trisi e l’Archivio Storico Comunale aprono le loro porte al pubblico – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati -. Ancora una volta un istituto prestigioso come la nostra biblioteca, che da anni ben rappresenta un riferimento culturale per la città di Lugo, e un istituto “giovane” come l’Archivio Storico collaborano insieme nella realizzazione di questo appuntamento che dà la possibilità ai cittadini lughesi di conoscere dall’interno due realtà così interessanti dal grande fascino storico e culturale”.

A Lugo la biblioteca Trisi, in piazza Trisi 19, resterà aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Alle 10.45 nella sala Codazzi ci sarà la presentazione del volume Statuti della Terra di Lugo del 1520 traduzione integrale a cura di Luigi Peppi e Alberto Ricci Lucchi (The Factory srl, 2019). Saranno presenti i traduttori e curatori della pubblicazione Luigi Peppi e Alberto Ricci Lucchi, il docente di Storia medievale presso l’Università di Bologna Leardo Mascanzoni, il professore di storia e filosofia Raffaele Riccio e l’avvocato Serafino Tabanelli.

Nel pomeriggio ci sarà l’apertura straordinaria, dalle 16 alle 18, della “Stanza della musica – Volti, storie e cimeli di musicisti lughesi”. Inoltre, durante gli orari di apertura sarà possibile visitare la mostra “Una ‘cucina economica’ per la borgata di Mori”. L’esposizione ricorda, a cento anni di distanza, la mobilitazione dell’Amministrazione comunale e dei lughesi per gli abitanti di Mori (Tn) che, dopo la fine della guerra, si trovarono in grave situazione di disagio e di miseria.

Appuntamenti anche nella “Sezione Ragazzi”. Il programma per i bambini e i ragazzi prevede alle 10.30 “Storie a colazione”, letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, a cura dei Volontari Nati per Leggere di Lugo. Alle 16 l’artista Michele Fenati presenterà i due giochi di carte da lui creati per imparare, divertendosi, la geografia e le città del mondo. L’incontro si rivolge a bambini e ragazzi da 9 a 13 anni, insieme alle loro famiglie. Inoltre, nella sezione ragazzi verrà allestita “Sì, viaggiare!”, vetrina bibliografica di libri su viaggi, scoperte e imprese eroiche compiute nella storia da donne e uomini

Nella biblioteca Ca’ Vecchia di Voltana il primo appuntamento è alle 10.30 con l’artista Michele Fenati che presenterà i due giochi di carte da lui creati per imparare, divertendosi, la geografia e le città del mondo. L’incontro si rivolge a bambini e ragazzi da 9 a 13 anni, insieme alle loro famiglie. Verrà inoltre realizzata la vetrina bibliografica “Mostri, che passione!”, incentrata su personaggi fantastici, insoliti e stravaganti presenti nella letteratura per ragazzi.

Michele Fenati, musicista e cantautore, per i suoi giochi di carte ha ricevuto un riconoscimento internazionale: “Il mondo in tasca. Città d’Italia”, prodotto dalla società Artistica di Ravenna, è stato scelto dalla Società Dante Alighieri come simbolo ludico e culturale per l’83° Congresso internazionale che si è tenuto a Buenos Aires a luglio 2019 per migliorare la lingua e le conoscenze delle città e della cultura, in Italia e all’estero. Con questo gioco Fenati ha voluto riassumere tutte le informazioni più importanti sulle città italiane e renderle fruibili in un modo facile e divertente a bambini e adulti.

Nell’Archivio Storico Comunale, oltre ai tradizionali percorsi guidati al complesso documentale che ripercorrono, attraverso le carte, la storia della città dall’entrata nel Ducato Estense alla nascita della Repubblica Italiana, sarà possibile visitare la mostra “La tutela delle madri e dei fanciulli: l’esperienza dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (Onmi) a Lugo”, allestita con materiale proveniente dal fondo Onmi, una delle prime forme di organizzazione assistenziale istituita negli anni Venti e la cui storia è proseguita fino ai decenni centrali della Repubblica. I percorsi guidati avranno inizio alle 10.30 e alle 16.00 mentre la mostra è visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. La partecipazione e l’ingresso sono liberi.

Tutti gli incontri in biblioteca sono a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni sulle iniziative in biblioteca contattare la biblioteca Trisi al numero 0545 38556 o alla mail trisi@comune.lugo.ra.it o la biblioteca Ca’ Vecchia di Voltana al numero 0545 71398 o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.

Per ulteriori informazioni sugli appuntamenti all’Archivio storico contattare il numero 0545 38218 o scrivere a archivio.lugo@unione.labassaromagna.it.