Pillole da La Stagione dei Teatri: Overload o del labirinto degli elementi

Vincitore del Premio Ubu 2018 come miglior spettacolo, Overload è un esperimento collettivo di ipertesto teatrale. Maneggiando con destrezza gli strumenti più giocosi dell’arte scenica, i performer offrono al pubblico la possibilità di deviare l’andamento dello spettacolo dal discorso centrale, per accedere a ‘contenuti nascosti’ che di volta in volta innescano altre azioni e immagini. Si rivive così, in forma drammaturgica, il perdersi in un labirinto di elementi, secondo quella rincorsa al frammento che è molto simile al vacuo sovraccarico delle nostre vicende quotidiane.

OVERLOAD / SOTTERRANEO

Teatro Rasi di Ravenna, sabato 1 febbraio 2020, ore 21.00

La Stagione dei Teatri 2019-20

