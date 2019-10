Università. Antonio Forcellino ospite all’inaugurazione nella sede di Ravenna

Quest’anno la tradizionale cerimonia di inaugurazione si svolgerà contemporaneamente nei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, per celebrare non solo il 932° anno accademico ma anche i 30 anni dall’insediamento romagnolo dell’Università di Bologna.

Il 932° anno accademico dell’Università di Bologna sarà inaugurato venerdì 15 novembre 2019 con una cerimonia che coinvolgerà, in contemporanea, le quattro sedi romagnole.

“Visioni di Futuro”, il filo conduttore dell’evento che animerà i Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e che porterà all’attenzione della comunità accademica e cittadina temi come l’ingegno, l’internazionalizzazione, il patrimonio e la società contemporanea in riferimento ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci.

La sede di Ravenna (Palazzo dei Congressi – largo Firenze – ore 16.00), dopo la parte iniziale in video collegamento, farà i suoi saluti la Presidentessa di Campus Elena Fabbri per poi passare la parola all’Alumna Francesca Sangiorgi. Infine sarà dato spazio all’ospite, l’artista e restauratore Antonio Forcellino terrà una Lectio su “Il restauro come istinto”.

Gli ospiti presenti, nelle rispettive sedi saranno: a Cesena l’autore e conduttore radiofonico Marino Sinibaldi, a Forlì la giornalista di rai Radio 3 Anna Maria Giordano, a Rimini il reporter e conduttore televisivo Riccardo Iacona.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’intera cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico su Unibo Magazine e vivere i principali momenti dell’intero evento nei profili social di Ateneo.