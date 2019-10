A Bagnacavallo le prossime “Letture per crescere” sono dedicate ad Halloween

Sarà dedicato ad Halloween l’appuntamento di sabato 26 ottobre con le Letture per crescere alla Biblioteca Taroni di Bagnacavallo. Alle 10 si terrà infatti Uh… che paura!, con i lettori volontari che daranno voce a storie in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo appositamente selezionate per festeggiare Halloween. L’iniziativa, che si svolge nell’ambito del progetto Nati per leggere, è realizzata in collaborazione con l’associazione Comunicando. La lettura, rivolta a bimbi dai 2 ai 5 anni, è gratuita. La prenotazione è gradita contattando la biblioteca. a Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

Per informazioni e prenotazioni: 0545 280912, taroni@sbn.provincia.ra.it