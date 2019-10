A Lugo torna la Fiera d’autunno: il centro si riempie con 110 espositori

Domenica 27 ottobre nelle piazze di Lugo si festeggia la Fiera d’autunno. Dalle 8 alle 20 il centro storico si riempirà infatti da mattina a sera con 110 bancarelle che creeranno un suggestivo centro commerciale all’aperto.

Per permettere lo svolgimento dell’evento la circolazione subirà alcune modifiche:

Dal 6 alle 21 del 27 ottobre in piazza I Maggio ci sarà il divieto di sosta con rimozione limitatamente alla prima fila degli stalli di sosta della parte rialzata e l’istituzione del senso vietato all’incrocio con via Mariotti; in piazza Garibaldi divieto di circolazione, eccetto per i residenti di via Mariotti; in piazza Cavour e piazza Trisi divieto di sosta con rimozione e divieto di circolazione; in corso Garibaldi divieto di circolazione da via Codazzi a piazza Trisi e in largo Balilla Pratella inversione del senso di marcia con direzione verso piazza Trisi – via Emaldi. Da queste limitazioni sono esclusi i veicoli al servizio dei commercianti partecipanti alla fiera.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Lugo.