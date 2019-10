Bagnacavallo. Tributo al pastore Antonio Galassini alla chiesa del Pio Suffragio

Venerdì 25 ottobre 2019 la Chiesa del Pio Suffragio di Bagnacavallo ospiterà alle 17 la presentazione del libro di Gian Paolo Ricci Maccarini su Antonio Galassini, educatore e pastore d’anime.

Interverranno accanto all’autore il sindaco Eleonora Proni e don Luigi Guerrini, parroco di Errano e già arciprete di Bagnacavallo.

Don Antonio Galassini (1878-1955) fu arciprete mitrato di Bagnacavallo dal 1930 al 1955. È ricordato come il prete della ricostruzione post bellica e per le numerose opere di carità. A Bagnacavallo istituì la Casa Materna di via Trento Trieste e in precedenza a Villa San Martino aveva fondato e diretto la locale Colonia per orfani di guerra.

L’iniziativa, promossa da Parrocchia di San Michele Arcangelo e Pro Loco, ha il patrocinio del Comune.