FIAB Ravenna dona una colonnina SOS biciclette in memoria di Ivo Montanari

Per ricordare il proprio socio Ivo Montanari, deceduto il 4 di agosto a causa di un malore mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la ciclabile del mare, Fiab Ravenna ha voluto donare alla cittadinanza una colonnina SOS per il gonfiaggio e la riparazione delle bici.

Il Comune di Ravenna, che ha accettato la donazione e ne curerà la manutenzione, ha già provveduto alla installazione nel punto suggerito da Fiab. E’ l’area di sosta accanto alla fontanella lungo quella pista ciclabile del mare che Montanari percorreva abitualmente.

Nella giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 17:00 alla presenza dell’Assessore ai LL.PP. , Mobilità e Sport del comune di Ravenna Roberto Fagnani e dei Responsabili di Fiab, avverrà la formale consegna della colonnina al Comune di Ravenna.

Per l’occasione, Fiab ha organizza una pedalata, aperta a chiunque desideri parteciparvi, alla volta del luogo della cerimonia. Il ritrovo per i partecipanti alla pedalata è P.zza del Popolo alle ore 16:00.