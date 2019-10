Fiab Ravenna: pedalata e raccolta firme pro pista ciclabile Ravenna-San Michele

Uno degli scopi primari di Fiab Ravenna è la maggior dotazione possibile di piste ciclabili sul territorio ed il pedalare in sicurezza, obiettivo che cerca di perseguire anche con l’elaborazione e la proposta dei relativi progetti.

E’ con l’intento di dare impulso alla realizzazione di un percorso ciclabile che unisca Ravenna a San Michele e Russi che, insieme al Comitato Promotore per San Michele e alla Società Agricola Malagola, ha organizzato per domenica 27 ottobre una pedalata.

Scopo della pedalata, che si svolgerà in coincidenza con la Sagra di San Michele, è raccogliere firme pro sistemazione e messa in sicurezza di un percorso che faciliti la mobilità ciclistica dei cittadini delle tre località ma possa anche creare un corridoio turistico che porti i turisti da Ravenna sino alla Villa Romana ed al Palazzo San Giacomo di Russi.

Per fornire spiegazioni, Fiab installerà all’interno della Sagra il proprio gazebo come punto informativo.

La partenza sarà alle ore 11.00 da Piazza del Popolo e percorrendo Via Maggiore, Ciclabile per Fornace, Via Fosso delle Oche, Sottopasso ciclabile si arriverà alla Chiesa di San Michele. All’arrivo, previsto per le ore 12,00 si potrà pranzare al costo convenzionato di 10 €: cappelletti, piadina con affettato e squacquerone, acqua, vino e zuccherino. Per chi interessato, il relativo buono verrà distribuito alla partenza.

Il ritorno sarà libero ed i km percorsi complessivamente saranno circa 30. E’ vivamente consigliato per tutti l’uso del casco. Ovviamente in caso di maltempo l’evento deve intendersi annullato.

Per info: Mauro 335 5332196