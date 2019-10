La Giuria tecnica di GiovinBacco presieduta da Giordano Zinzani Presidente Conzorzio Vini di Romagna (nella foto), coadiuvato da Piero Fiorentini (collaboratore della Guida Slow Wine), Giacomo Mazzavillani (di Slow Food), Mariella Caputo (Sommelier AIS Campania), Anne Meglioli (Sommelier ONAV) e Giuseppe Meglioli (Enologo) ha già assegnato nella mattinata di oggi venerdì 25 ottobre i premi 2019 per il miglior Romagna Albana 2018 e per il miglior Romagna Sangiovese Riserva 2016. In competizione quest’anno 18 Albana e 15 Sangiovese. Per l’Albana 2018 il premio è stato assegnato ex-aequo a “Fondatori” di Vini Merlotta e a “Vitalba” di Tre Monti, entrambe le cantine sono del territorio di Imola. Vini Merlotta ha fatto il bis, poiché la cantina è stata premiata anche per il miglior Sangiovese Riserva 2016, il “Fondatori”.