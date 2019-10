Il Don Giovanni diretto da Jordan apre il cartellone del cinema Sarti a Faenza

Sabato 26 ottobre 2019 il cinema Sarti arricchirà la propria offerta con un cartellone esclusivo di opere e balletti in proiezione dall’Opera di Parigi, dal Festival di Salisburgo e dalla Staatsoper di Berlino.

Si parte proprio sabato alle 15 quando sullo schermo del cinema di Via Scaletta si aprirà il sipario del Don Giovanni, in una coproduzione tra Opera di Parigi e Metropolitan di New York e con la direzione di Philippe Jordan.

La più famosa e importante opera di Wolfgang Amadeus Mozart per una serata magica, imperdibile sia per gli amanti del genere che per chi si trovasse alle prime esperienze con la lirica, vanto e firma delle cultura italiana in tutto il mondo.