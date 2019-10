Lugo. In biblioteca la presentazione del volume “Statuti della Terra di Lugo del 1520”

Sabato 26 ottobre alle 10.45 viene presentato nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo il volume Statuti della Terra di Lugo del 1520 (The Factory srl, 2019), traduzione integrale a cura di Luigi Peppi e Alberto Ricci Lucchi.

Per l’occasione interverranno, oltre agli autori, il docente di storia medievale presso l’Università di Bologna Leardo Mascanzoni, il professore di storia e filosofia Raffaele Riccio e e l’avvocato Serafino Tabanelli.

Lo scritto riportato sul retro della copertina è molto eloquente circa lo sforzo compiuto dai due lughesi, appassionati di storia locale: “Dieci anni di lavoro per 500 anni di storia. Dopo dieci anni di lavoro Luigi Peppi e Alberto Ricci Lucchi sono riusciti a portare a termine la traduzione integrale dal latino degli Statuti della Terra di Lugo del 1520. Hanno raccolto l’invito fatto da Igino Poggiali e Mario Minardi, nella premessa della loro traduzione parziale del 1974, di provare a perfezionare quanto da loro elaborato”.

Grazie a questo volume chiunque potrà accedere alla lettura degli statuti e immergersi nella società lughese del tempo.

Nel volume fra le tante disposizioni si riportano quelle relative alle cause civili, ai reati contro i beni e le persone, ai luoghi di culto e alle festività religiose. Nel capitolo dedicato alle pene, oltre a quelle inflitte per i reati più gravi, si fa riferimento a quelle sancite per infrazioni comuni, ad esempio, per chi getta immondizia in piazza o appicca un incendio. Vengono anche riportate pene per misfatti curiosi come per coloro che fanno serenate notturne davanti alla casa di chi non vuole e anche per coloro che vanno in giro con maschere.

L’appuntamento fa parte del programma dell’open day della biblioteca Trisi. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca Trisi al numero 0545 38556.