Pro Loco Faenza organizza visita guidata a villa Piani-Pasi

Sabato 26 ottobre 2019 la Pro Loco Faenza organizza una visita guidata a villa Piani-Pasi ed al suo parco, in via Santa Lucia. Partenza alle ore 14:30 in bicicletta dalla sede Pro Loco Faenza, Voltone Molinella.

Progettata intorno al 1825 da Pietro Tomba, su incarico del Conte Pasi, l’architettura della villa è mutuata dai noti modelli palladiani.

Grazie alla cortese disponibilità della proprietà, si potranno ammirare i raffinati ambienti interni: dal salone – con le decorazioni di Pietro Piani (1770-1841), agli studioli – con dipinti e ceramiche, all’antica cucina – in cui ogni oggetto ha una sua storia. Ambienti quindi ricchi di fascino e di atmosfera.