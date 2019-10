Ravenna Noir. Visite ai luoghi degli intrighi e del mistero di Ravenna e ingresso a Mirabilandia

Una nuova proposta turistica è stata messa a punto da Ravenna Incoming ed è promossa on line già da alcuni giorni: si chiama Ravenna Noir, diventerà una proposta “stabile” del catalogo di Ravenna Incoming, e viene lanciata in occasione di Halloween.

Per il periodo 31 ottobre-2 novembre sono state messe a punto tre diverse offerte: quella per adulti (sopra il metro di altezza) comprende un biglietto di Mirabilandia valido 2 giorni e la partecipazione ad una visita guidata Ravenna Noir, a 39 euro; quella per la famiglia (due persone e un bambino sotto il metro) comprende due biglietti di Mirabilandia validi 2 giorni e la partecipazione ad una visita guidata Ravenna Noir per 2 persone, e costa 79 euro a famiglia. Infine, quella per gruppi (4 persone sopra il metro di altezza) comprende 4 biglietti di Mirabilandia validi 2 giorni, le visite guidate di Ravenna Noir per 4 persone e in omaggio il libro “Guida di Ravenna in 28 delitti”. In questo caso, il costo a persona è di 34 euro.

Queste le date e gli orari delle visite guidate coordinate da Ravenna Incoming: giovedì 31 ottobre alle 16.30 (particolarmente indicata per i bambini) e alle 18.30; venerdì 1 novembre alle 17; sabato 2 novembre alle 17.30 (per bambini) e alle 18.

Il pacchetto Ravenna Noir è acquistabile presso gli Info point di Ravenna e sul sito www.ravennaexperience.it, dove si trovano anche tutte le informazioni su questa nuova proposta