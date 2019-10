Torna alla Darsena di Ravenna il Campionato Invernale di Beach Volley

Sabato 26 ottobre al via l’ottava edizione del Campionato Invernale di Beach Volley indetto da Csain Ravenna (EPS riconosciuto dal Coni) e organizzata anche quest’anno dalla società sportiva Powerbeach nel loro centro sportivo in Darsena Pop Up di Ravenna.

16 squadre iscritte nella categoria maschile e 6 in quella femminile per un totale di 84 giocatori iscritti nelle varie squadre. Si gioca con le regole del beach volley quindi 2 contro 2 con le squadre che schiereranno per ogni partita due dei loro componenti senza possibilità di sostituzioni durante il match.

Nella regular season le partite si disputano su 3 set fissi ai 21 punti con classifica che verrà redatta base a seguenti parametri: 1) Set vinti, 2) vittorie (3-0 o 2-1), 3) diff.punti fatti/subiti e in ultima istanza lo “scontro diretto”. In questo modo ogni partita dura sempre 3 set e ogni giocata, ogni punto, ogni set ha vitale importanza per la classifica. Nei play off e nelle finali (tutte le squadre giocheranno la finale che si sono meritate) si giocherà sul classico 2 su 3 ai 21 con eventuale tie break ai 15.

Con grande soddisfazione del Segretario provinciale del comitato provinciale di CSAIN Ravenna Sig. Pietro Rontini, anche quest’anno Powerbeach schiera due team i “under” (uno maschile e uno femminile) con giocatori e giocatrici appartenenti al loro settore giovanile allo scopo di far fare esperienza agonistica ai propri giovani beachers e per poter quindi affrontare al meglio le prossime competizioni giovanili a loro dedicate.

Sabato 26 dalle ore 14:00 al via la categoria maschile con il team campione in carica AM.PI.GA. (ex Piccio Team) di capitan Enrico Piccinini che proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso marzo, ma tutti i team si sono rinforzati e non sarà molto facile riconfermarsi campioni.

Sabato 09 novembre sarà invece il turno del femminile dove 6 team si daranno battaglia sulla sabbia dell’impianto di Powerbeach per conquistare i titolo 2019/2020 lasciato vacante dal team Tamavelli.

Come lo scorso anno le squadre vincitrici matureranno il diritto di partecipare all’evento mondiale ” 3^ Edizione Dei Giochi Mondiali Dello Sport D’impresa ” in programma ad AtenE (Grecia) a giugno 2020 www.athens2020.org .

Le squadre iscritte:

Femminile:

FALCIONI TEAM Francesca Falcioni Federica Ceccoli Eugenia Straforini

GASPERONI TEAM Daisy Gasperoni Giulia Zaccaria Desideria Saporetti Francesca Lama

S.I.F.A. POWER Selwa El Anaoui Francesca Bettini Ilona Klimancova Ilaria Partisani

PB UNDER TEAM Claudia Pasini Amelia Esposito Alessia Pelloni

PASSATELLE Anna Maria Lanzoni Bianca Argnani Sara Salbaroli Manuela Bartolotti

KMMV Katia Morrone Michela Pessotto Valentina Vaghetti Matilde Mazzotti

Maschile:

CARLO CARTA Carlo Carta Matteo Plazzi Marzotto Andrea Rusticali Enrico Pellegrini

DRINK TEAM 3 Giovanni Briccoli Alessio Stellino Matteo Camerani Michele Tellarini

FURLE TEAM Andrea Fustini Maurizio Montefiori Nicola Callini

BALZANI TEAM Paolo Balzani Samuele Berlini Paolo Pezzi Mario Brini Yura Emiliani

AM.PI.GA. Enrico Piccinini Andrea Amadori Gabriele Mazzotti

RAVENNA GYM Stefano Lega Matteo Martoni Enrico Paterna Mirko Guerrini

SPIGOLI Alessandro Larovere Annibale Reali Maurizio Asioli Milco Danesi Francesco Spada

DRINK TEAM 2 Dario Bezzi Michele Zoli Virgino Minguzzi Valerio Sulliotti

SANGIO TEAM Alex Sangiorgi Andrea Sasdelli Nicola Sangiorgi Gian Marco Pilani

ARIENTI TEAM Luca Arienti Luca Camprini Giacomo Lombardi Enrico Lupatelli Filippo Speranza

DRINK TEAM 1 Alessandro Marangoni Michele Maines Emanuele Montaghi

COCORITO Enrico Amici Fabrizio Brighi Andrea Oliva

GALLO TEAM Stefano Morandi Giorgio Zauli Emanuele Janczyk

DRINK TEAM 4 Alberto Sirri Francesco Bondi Matteo Geminiani Nicola Mazzavillani

VIKINKGS Maurizio Bonoli Alex Drudi Stefano Bossari Paolo De Fazio

PB UNDER TEAM Lorenzo Pentucci Federico Savini Marco Borini Matteo Casadio