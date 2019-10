Al Teatro Alighieri di Ravenna concerto del Gershwin Quintet gruppo tutto femminile

Con uno spumeggiante concerto del Gershwin Quintet, gruppo tutto femminile formato da quattro saxofoni e un pianoforte, l’Associazione Musicale Angelo Mariani domenica 27 ottobre alle ore 10.30 aprirà la rassegna dei Concerti della Domenica 2019, che si realizza in collaborazione col Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri il quintetto, che ha contribuito all’ampliamento del repertorio per quartetto di saxofoni e pianoforte con arrangiamenti inediti dei capolavori del padre del musical americano e formato da Isabella Fabbri al sax soprano, Mariella Donnaloia al sax contralto, Anna Paola De Biase al sax tenore, Laura Rocchegiani al sax baritono e Maria Giulia Cester al pianoforte, proporrà un accattivante programma dedicato al padre del musical e a compositori suoi contemporanei.

All’inizio concerto, che si avvale del contributo di Ascom Confcommercio Ravenna, il Gershwin Quintett intratterrà brevemente il pubblico sui brani scelti per l’occasione.

Composizioni di Aaron Copland, Samuel Barber, Leonard Bernstein affiancheranno indiscussi capolavori di Gershwin, come i Tre preludi, una selezione di brani da Un americano a Parigi, o canzoni che hanno fatto la storia del jazz e del blues come Summertime, The man I love. Finale con l’Allegro dal Concerto in f (nell’arrangiamento per quattro sax e pianoforte), scritto intorno al 1925 da Gershwin per pianoforte e orchestra e che segnò il momento in cui l’autore dimostrò al mondo di essere un compositore a tutti gli effetti, in grado di orchestrare da solo le proprie opere.

Vendita abbonamenti ai Concerti della Domenica 2019 fino a domenica 27 ottobre, presso la Biglietteria del Teatro Alighieri dalle ore 10 alle ore 10.30. Intanto l’Associazione Mariani è pronta col programma della sua stagione di punta Ravenna Musica 2020, che sabato 26 ottobre presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri alle ore 11 presenterà alla Stampa e alla città.