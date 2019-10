Concerto classico per celebrare il 30° dell’Associazione Amicizia Ebraico Cristiana della Romagna

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA EBRAICA NEL 30° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE Amicizia Ebraico Cristiana della Romagna

Domenica, 27 ottobre, alle 18 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna si terrà un concerto di musica classica Ebraica per celebrare i 30 anni di attività dell’Associazione Amicizia Ebraico Cristiana della Romagna.

L’evento, ad ingresso libero, è realizzato grazie al patrocinio del Comune di Ravenna, all’opera dell’Assessorato alla Cultura e al contributo personale degli artisti che si esibiranno : Il Bel Canto Italiano Duo composto dal soprano Astrea Amaduzzi e dal pianista solista ed accompagnatore Mattia Peli.

Gli artisti dal marzo 2011 hanno tenuto concerti in questa formazione in numerose città italiane spaziando dalla musica sacra e operistica italiana a repertori rari quali i canti ebraici scritti da compositori colti di musica classica ebraica da fine ottocento all’opera moderna.

Il concerto sarà un’occasione per conoscere ed apprezzare questo raro repertorio di musica ebraica classica. In particolare saranno eseguite musiche di compositori ebrei e non che hanno unito melodie popolari ebraiche alla musica classica : Alkan, Wolpe, Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Milhaud, Tansman, Ben – Haim.

Astrea Amaduzzi, soprano concertista, ha conseguito il diploma di canto lirico presso il Conservatorio di Pescara e la laurea in Discipline Musicali in musica da camera e barocca e dal 2001 ha intrapreso la propria carriera come cantante e strumentista e successivamente dal 2012 anche come insegnante di tecnica vocale e interpretazione e dal 2018 è docente presso l’Accademia del bel canto Italiano di Alessandria.

Mattia Peli, direttore d’orchestra, Pianista e compositore, si è formato presso il Conservatorio di Parma diplomandosi in violino, composizione, pianoforte e direzione d’orchestra. Dal 2000 tiene concerti come direttore d’orchestra, e pianista solista e in formazione vocale e dal 2018 è docente presso l’Accademia del bel canto Italiano di Alessandria.

L’Associazione Amicizia Ebraico Cristiana sorge a Firenze nel 1950 per iniziativa di Giorgio La Pira per promuove la conoscenza, il rispetto e l’amicizia fra cristiani ed ebrei eliminando reciproci pregiudizi e combattendo ogni forma, palese o velata, di antigiudaismo e antisemitismo e collaborando nella difesa dei valori ideali e morali comuni.

L’Associazione Amicizia Ebraico Cristiana della Romagna, nasce nel 1989 e da allora promuove ed organizza corsi di lingua ebraica, conferenze, lezioni, incontri, dibattiti dedicati alla cultura e alla religiosità ebraica e cristiana e la sua presidente, Maria Angela Baroncelli, dal 1992, grazie alla presentazione del Rav. Luciano Meir Caro, tiene corsi di ebraico biblico presso l’Università Bosi Maramotti di formazione permanente degli adulti di Ravenna.