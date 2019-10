Dopo la bellissima apertura di venerdì 25 ottobre che ha visto una partecipazione enorme di pubblico sabato 26 e domenica 27 ottobre il centro di Ravenna continua ad essere teatro di “Giovinbacco. Sangiovese in Festa” la grande kermesse enogastronomica con il meglio del vino e del cibo di Romagna. Realizzato da Slow Food e Tuttifrutti, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna e con la collaborazione di numerosissimi soggetti pubblici e privati, tra cui Apt Emilia-Romagna, l’evento si tiene in 4 piazze storiche di Ravenna e nelle aree limitrofe.

LE 4 PIAZZE DEL VINO E DEL CIBO

Piazza del Popolo anche quest’anno è la piazza dei vini di Romagna con 50 produttori presenti e in più le cantine di Mtv Movimento Turismo del Vino Emilia-Romagna, Le Donne del Vino e Strada della Romagna. Complessivamente, sono oltre 250 le etichette in degustazione. In Piazza del Popolo anche il banco vendita del vino per beneficenza a cura del Lions Club Ravenna Bisanzio e la postazione del SERT per la prova etilometro e per educare al consumo responsabile del vino.

di 30 Galleria fotografica GiovinBacco Ravenna 2019 - Le foto della serata di apertura venerdì 25 ottobre









Piazza Kennedy è la piazza dei vini italiani, della birra, del cibo di strada. Qui si potranno degustare oltre 40 etichette italiane selezionate da Slow Food e poi alcune birre artigianali locali: Birra Bizantina, Birra Salinae e Birra del Mercato Coperto di Ravenna. Sulla stessa piazza cucina di qualità con otto chioschi gestiti da ristoranti del territorio: Osteria del Gran Fritto, Osteria la Campanara, Osteria i Passatelli 1962 del Mariani, Ristorante Casa Spadoni, Ristorante Amarissimo, Cucina del Condominio, Akâmi casa & bottega, Le Naturelle.

LA SOLIDARIETÀ CON LA CANTINA DI SAN SEVERO

In Piazza Kennedy anche l’area di Slow Food e dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini. Slow Food ospita nel suo spazio l’Antica Cantina di San Severo, un gesto concreto di solidarietà dopo il vile atto intimidatorio e criminale che ha colpito l’azienda pugliese.

Piazza Garibaldi ospita i produttori di pane e di olio, fra cui i migliori oli di Romagna da Brisighella a Rimini, e poi ci saranno pizze, panini, focacce e birra del Molino Spadoni. In più due chioschi di pasta fresca degli artigiani di CNA.

In Piazza Unità d’Italia quattro chioschi di piadina gestiti sempre dagli artigiani di CNA Ravenna, con accanto la birra artigianale DELiRA.

GLI INCONTRI DI SABATO 26 OTTOBRE

Nel Salone dei Mosaici – che si affaccia su Piazza Kennedy con ingresso da Via IX febbraio – si tiene sabato 26 ottobre alle 11 un convegno su Vino e Territorio: il turismo delle esperienze e delle emozioni. Con Andrea Corsini Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna, Antonella Perdisa presidente Movimento Turismo del Vino Emilia-Romagna, James Hobson di Proeven van Italië (Degustando l’Italia) brand che promuove l’Italia nel Nord Europa. Modera Mauro Zanarini di Slow Food Ravenna.

Nella sala conferenze Spadolini della Biblioteca Oriani si terranno 5 laboratori legati al vino. Due nella giornata di sabato 26 ottobre: il primo alle ore 16.00 su Bollicine Romagnole biologiche, biodinamiche e naturali da vitigni autoctoni; il secondo alle ore 18.00 sul tema L’abito fa il vino? Focus sul vino sfuso di qualità.

IL MERCATO DI MADRA

Sabato 26 e domenica 27 ottobre GiovinBacco è affiancato da Madra, il Mercato agricolo domenicale Ravenna, con agricoltori e artigiani legati alla terra che portano i loro prodotti di stagione. Il mercato ha un suo orario particolare, dalle 10 del mattino alle 8 della sera.

Grazie alla collaborazione con Ravenna Festival durante tutto il weekend a partire dalle 18.30 le bande musicali di Ravenna, Russi e Santa Sofia portano musica, festa e allegria su vie e piazze del centro.

A chi visita Ravenna durante il GiovinBacco è riservato il pacchetto turistico che ha lo stesso nome della manifestazione, proposto da Ravenna Incoming. Inoltre, per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il terzo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli della Stagione d’Opera e Danza 2020 del Teatro Alighieri, al MAR per le 3 mostre di Ravenna Mosaico, a Classis Ravenna e alla mostra Tessere di Mare di RavennAntica, e alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest.

LA FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet di tagliandi per le degustazioni, che si acquistano in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 8 a un massimo di 15 euro con il calice, e da un minimo di 7 a un massimo di 14 euro senza calice. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito aggiuntivo per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni; 2 tagliandi gratuiti aggiuntivi per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni.

A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni.

I biglietti per l’assaggio del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. A GiovinBacco è possibile pagare i carnet con bancomat o carta di credito.

I possessori dei carnet degustazioni dei vini possono consumarli non solo a GiovinBacco in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy, ma anche dopo la chiusura degli Stand di sabato 26 (ore 23) e domenica 27 ottobre (ore 22) presso quattro locali del centro di Ravenna convenzionati con GiovinBacco: Baldovino Enoteca (via Tombesi dall’Ova), Casa Spadoni (Via San Vitale), Costa Café (Piazza Andrea Costa) e Fricandò (Via Maggiore).

A GIOVINBACCO IN BUS NAVETTA GRATIS

Anche quest’anno in occasione della manifestazione GiovinBacco è possibile raggiungere il centro storico di Ravenna comodamente grazie all’istituzione del servizio gratuito di bus navetta. Un servizio di bus gratuito collega i parcheggi di piazza Zaccagnini (mercato) e dell’area contigua allo stadio (via Sighinolfi, piazzale del Commercio) con Piazza Caduti.

Il bus è in funzione venerdì 25 e sabato 26 ottobre dalle 20.30 alle 00.30; domenica 27 ottobre dalle 18.30 alle 22. Le fermate previste sono quelle di via Sighinolfi e di via Marconi (di fronte all’istituto Morigia) con una frequenza di 15 minuti.

GLI ORARI

Sabato 26 ottobre dalle 11 alle 23. Domenica 27 ottobre dalle 11 alle 22. Il mercato di MADRA sabato e domenica ha un orario diverso: dalle 10 alle 20.

INFO: www.giovinbacco.it