Passogatto di Lugo. I sapori di stagione della Val Santerno con “E gavagn dj amur”

Domenica 27 ottobre torna a Passogatto di Lugo “È gavàgn dj amur”, giunto alla sua 11esima edizione.

Alle 9.30 apre il mercatino dei prodotti della Val Santerno, accompagnato dal sesto raduno auto e moto d’epoca.

I mezzi partiranno alle 11 per un giro turistico di 22 km e la visita al museo “Primo Contoli” di Fusignano.

Alle 12.30 ci sarà il pranzo vegetariano a base di stuzzichini, risotto alla zucca, tris di formaggi abbinati ai savour, caffè, ammazzacaffè e vino Sangiovese.

A seguire, presentazione del calendario passogattese 2020 e, dalle 15.30, gran ballo con l’allegra brigata del collettivo “Amici della tamorra”.

Per prenotazioni contattare il numero 333 2513259 (Ciro).

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio con il patrocinio del Comune di Lugo.